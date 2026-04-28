21:37
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке открывается персональная выставка художника Сабитжана Бакашева

30 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается юбилейная персональная выставка Сабитжана Бакашева.

По данным музея, Сабитжан Бакашев — несомненно, художник разносторонних творческих интересов, создавал произведения монументального искусства, живописи, керамики, являясь одним из важнейших фигур, внесшим огромный вклад в становление и развитие истории искусства Кыргызстана.

Он родился в 1941 году в селе Ак-Терек Тонского района. Учился во Фрунзенском художественном училище (1957-1960) и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище (1960-1966), отделение монументально-декоративной живописи.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

Монументальные работы, в которых он принимал важное участие такие как: барельефы на фасадах музея имени Михаила Фрунзе и Кыргызского драматического театра, памятники «Дружба народов» и «Павшим во Второй мировой войне» в селе Ак-Терек, декоративные панно в санатории «Аврора» и в аэропорту «Манас», художественное оформление кинотеатра «Киргизия» в Москве и здания Кыргызского государственного цирка стали частью души города.

Выставка предоставляет редкую возможность прикоснуться к наследию мастера, чьи работы сегодня хранятся в музейных фондах и продолжают вдохновлять новые поколения художников своей профессиональной уверенностью и искренностью.

Экспозиция продлится до 17 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372278/
просмотров: 226
Версия для печати
Популярные новости
28 апреля, вторник
21:25
Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завершено на 50 процентов Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завер...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 апреля: местами дожди
20:45
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Сабитжана Бакашева
20:26
Экс-министр обороны призвал запустить производство дронов в Кыргызстане
20:14
Сотрудники детсада подрались на глазах у малышей. Идет доследственная проверка