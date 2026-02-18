В Бишкеке задержали известного нефролога, трансплантолога Насиру Бейшебаеву

Коллектив Национального центра охраны материнства и детства серьезно обеспокоен задержанием известного врача, кандидата медицинских наук, доцента Насиры Бейшебаевой.

«Данное событие повлияло на морально-психологический климат в коллективе и вызывает тревогу среди пациентов и специалистов, учитывая значимый вклад данного врача в развитие системы здравоохранения и оказание специализированной медицинской помощи. Насира Бейшебаева — нефролог, главный внештатный детский нефролог, трансплантолог, она внесла очень большой вклад в развитие детской нефрологии в Кыргызстане, является высококвалифицированным специалистом, участвует в разработке самых главных стратегических документов Минздрава по трансплантологии», — заявляют сотрудники НЦОМиД.

Они обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.

Кроме того, сотрудники просят рассмотреть вопрос о том, чтобы не заключать Насиру Бейшебаеву под стражу. Она мама двух маленьких детей и ухаживает за матерью.

В Минздраве пока не комментируют ситуацию.

Руководитель НЦОМиД также недоступен для пояснений. О причинах задержания доктора не сообщается.