21:20
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

В Караколе более 20 лет пустует участок под парк. Жители требуют благоустройства

В городе Караколе местные жители подняли вопрос о неиспользуемом участке, на котором с начала 2000-х годов планировали создать парк, однако он до сих пор заброшен.

По словам жителей, на территории на пересечении улиц (в районе Токтогула) до сих пор не высадили ни одного дерева.

Жители опасаются, что участок могут раздробить и отдать под застройку.

Горожане подчеркивают, что в этом районе фактически отсутствуют общественные зеленые зоны, и призывают власти сохранить территорию и создать полноценный парк.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366461/
просмотров: 318
Версия для печати
18 марта, среда
21:04
Перегруз. За месяц более 2 тысяч водителей фур оштрафовали на 3,5 миллиона сомов Перегруз. За месяц более 2 тысяч водителей фур оштрафов...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 марта: в Бишкеке без осадков
20:39
В городе Ош родилась четверня
20:38
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Пакистан и Афганистан
20:34
Надыр Жусупбеков: Заявления Эрулана Кокулова не соответствуют действительности