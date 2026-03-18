В Караколе более 20 лет пустует участок под парк. Жители требуют благоустройства

В городе Караколе местные жители подняли вопрос о неиспользуемом участке, на котором с начала 2000-х годов планировали создать парк, однако он до сих пор заброшен.

По словам жителей, на территории на пересечении улиц (в районе Токтогула) до сих пор не высадили ни одного дерева.

Жители опасаются, что участок могут раздробить и отдать под застройку.

Горожане подчеркивают, что в этом районе фактически отсутствуют общественные зеленые зоны, и призывают власти сохранить территорию и создать полноценный парк.