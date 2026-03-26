Дизайнера Эрниса Жээнтаева освободили в зале суда: ему назначили пробацию

Гражданский активист и известный дизайнер Эрнис Жээнтаев освобожден по решению Бишкекского городского суда. Ему назначили наказание в виде пробации сроком на четыре года.

По имеющейся информации, по статье 320 («Изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов») УК КР Эрниса Жээнтаева полностью оправдали. Обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР оставили в силе.

После оглашения приговора его освободили в зале суда.

Отмечается, что интересы Эрниса Жээнтаева в суде представлял адвокат Нурбек Сыдыков.

Дизайнера задержали в ноябре 2025 года. Первомайский районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы.