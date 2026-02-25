11:53
Происшествия

Бывший замгенерального прокурора Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам тюрьмы

Бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным по делу о подготовке к массовым беспорядкам с целью свержения власти. Решение вынес Аламединский районный суд.

Еще восемь подсудимых также признаны судом виновными и приговорены от 8 до 13 лет лишения свободы.

Напомним, в 2024 году задержана группа подозреваемых, по версии следствия, собиравшихся устроить массовые беспорядки и свергнуть власть, 17 ноября — в день выборов в местные кенеши. Они якобы планировали спортивные игры в пригороде Бишкека. Под их прикрытием намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти.

В МВД возбудили дело по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» УК КР.

Задержаны семеро человек, среди которых бывший заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу.
