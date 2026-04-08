За использование пластиковых пакетов на Иссык-Куле выдано 950 предупреждений

За использование пластиковых пакетов представителям малого и среднего бизнеса на Иссык-Куле в 2025 году выдано 950 предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, нарушителям экологических норм предъявлены иски на сумму более 3 миллионов сомовв, также увеличено число рейдов почти в два раза.

Особое внимание инспекторы уделяют поиску брошенных сетей, которые продолжают убивать рыбу.

Проводится мониторинг соблюдения запрета на использование пластиковых пакетов и полимерной пленки.

В рамках указа президента о сохранении экологии Иссык-Куля ведомство завершило инвентаризацию береговой линии. Определены 1 тысяча 267 рекреационных объектов. Эти данные позволят кабмину эффективнее следить за работой очистных сооружений и предотвращать загрязнение акватории сточными водами.

Напомним, использовать и продавать пакеты из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области запретили с 1 января 2023 года.