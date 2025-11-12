18:23
Общество

В КР разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений

В Иссык-Кульской области усилен надзор за пансионатами. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник регионального управления службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кылычбек Тентимишев.

По его словам, объектам, не имеющим очистных сооружений, работать не дадут.

«Мы должны сохранить наш Иссык-Куль. Озеро — замкнутая система, где может идти накопление пестицидов. Нужно с этим бороться, иначе рано или поздно можем потерять озеро. В прибрежной полосе наблюдается увеличение количества водорослей, где-то идет заболачивание. Подпиткой для водорослей являются фосфаты, которые идут через грунтовые воды, фильтраты непосредственно от пансионатов. Поэтому нужно усилить контроль в этом отношении», — сказал Кылычбек Тентимишев.

Он добавил, что Минприроды работает над механизмом закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений.

«К сожалению, часть населения и предпринимателей не понимает, что их бизнес зависит от озера, и мы должны что-то оставить потомкам. Если мы не будем более жестко реагировать, вовремя убирать мусор и бороться с браконьерством, то у озера будет не такая хорошая перспектива», — подчеркнул Кылычбек Тентимишев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350682/
просмотров: 103
