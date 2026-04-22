За 2026 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали почти на 5 миллионов сомов

За три месяца 2026 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 4 миллиона 957 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения вынесли 336 постановлений о наложении взыскания (штрафа).

Махамат Мурзашев напомнил, что с 1 апреля в республике действует мораторий на проверки субъектов предпринимательства до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что мораторий не распространяется на проверки в рамках уголовных и гражданских дел, по заявлениям самих предпринимателей, обращениям граждан и юридических лиц. Также проверки допускаются при наличии конкретных фактов нарушений законодательства с подтверждающими материалами, в том числе публикациями в СМИ.