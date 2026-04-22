Общество

За 2026 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали почти на 5 миллионов сомов

За три месяца 2026 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 4 миллиона 957 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения вынесли 336 постановлений о наложении взыскания (штрафа).

Пострадавших от массового отравления в Бишкеке начали выписывать из больницы

Махамат Мурзашев напомнил, что с 1 апреля в республике действует мораторий на проверки субъектов предпринимательства до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что мораторий не распространяется на проверки в рамках уголовных и гражданских дел, по заявлениям самих предпринимателей, обращениям граждан и юридических лиц. Также проверки допускаются при наличии конкретных фактов нарушений законодательства с подтверждающими материалами, в том числе публикациями в СМИ.
Материалы по теме
Выезд на встречную полосу. В Бишкеке оштрафован водитель автобуса
В Нарыне компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение строительных норм
ГНС разъяснила порядок применения видеонаблюдения во время проверок бизнеса
Генпрокуратура выявила факты незаконного начисления налогов на 91 миллион сомов
Скоро туристический сезон. Плановых проверок на Иссык-Куле не будет
Проблемы в школе? Чиновники рассказали, куда обращаться родителям
В ЖК предлагают штрафовать глав ТСЖ за отказ от дачи отчетов
В Бишкеке оштрафовали мужчину за то, что обрывал сирень ради видео в соцсетях
Водителя оштрафовали за имитирование автомобиля под служебный транспорт
МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
