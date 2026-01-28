Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР сообщило, что срок выдачи лицензий для водителей такси в Кыргызстане продлен до 1 февраля 2026 года и продлевать его повторно не будут.

Сообщается, что со 2 февраля в стране стартуют рейды, направленные на проверку наличия лицензий у всех такси и таксистов. Правоохранительные органы будут контролировать соблюдение требований законодательства о лицензировании таксомоторной деятельности и привлекать к ответственности нарушителей.

На сегодня лицензии получили свыше 7 тысяч физических лиц — индивидуальных водителей такси и более 300 таксопарков по всей стране.

ГУОБДД призывает водителей не откладывать оформление документов в последний момент и оформить лицензию до установленного срока, чтобы избежать штрафов и ограничений в работе после начала рейдов.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал кабмин отложить на полгода сроки лицензирования такси.