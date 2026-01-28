09:56
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 февраля начнут рейды

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР сообщило, что срок выдачи лицензий для водителей такси в Кыргызстане продлен до 1 февраля 2026 года и продлевать его повторно не будут.

Сообщается, что со 2 февраля в стране стартуют рейды, направленные на проверку наличия лицензий у всех такси и таксистов. Правоохранительные органы будут контролировать соблюдение требований законодательства о лицензировании таксомоторной деятельности и привлекать к ответственности нарушителей.

На сегодня лицензии получили свыше 7 тысяч физических лиц — индивидуальных водителей такси и более 300 таксопарков по всей стране.

ГУОБДД призывает водителей не откладывать оформление документов в последний момент и оформить лицензию до установленного срока, чтобы избежать штрафов и ограничений в работе после начала рейдов.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал кабмин отложить на полгода сроки лицензирования такси.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359550/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане могут резко подорожать услуги такси — Дастан Бекешев
Праворульным автомобилям не будут выдавать лицензии на работу в такси — МВД КР
В парламенте предлагают продлить сроки лицензирования такси
Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение
Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке
В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
Лицензирование частных школ в Кыргызстане автоматизировали
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
09:48
В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 февраля начнут рейды В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 ф...
09:46
Иммунитет от преступлений. Об опасных поправках рассказал Дастан Бекешев
09:44
В КР стартовал проект по развитию цифровых навыков среди лиц с инвалидностью
09:44
Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить территории — глава МИД
09:26
В Оше задержали автора публикаций экстремистского содержания