Табачный закон в КР ужесточат: кальян можно будет курить только по лицензии

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в законодательство, регулирующее защиту здоровья граждан и работу лицензионно-разрешительной системы. Документ предлагает ввести новые правила для использования кальянов.

Поправками в закон «О защите здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина» предлагается прямо запретить использование водяных трубок (кальянов), устройств шиша и наргиле во всех общественных местах. Разрешение будет сохраняться только для специально оборудованных помещений субъектов предпринимательства, имеющих соответствующую лицензию, систему вентиляции и доступ исключительно для лиц старше 18 лет.

Одновременно в закон «О лицензионно-разрешительной системе» предлагается внести дополнение: деятельность по предоставлению услуг с использованием кальянов официально станет лицензируемой. Это означает, что любые заведения, желающие работать как кальянные, должны будут получать отдельную лицензию.
