В Кыргызстане специалистам запретят работать сразу в нескольких стройкомпаниях

Проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок лицензирования отдельных видов деятельности вынесен на общественное обсуждение.
Документ предусматривает поправки в постановление кабмина «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности» от 14 декабря 2023 года № 678. Изменения направлены на упрощение процедуры получения лицензий в архитектурной и строительной сфере, а также дальнейшую цифровизацию строительной отрасли.
Согласно проекту, специалисты, имеющие государственные квалификационные сертификаты, смогут работать на постоянной основе только в одной организации.
Это требование будет действовать как при получении лицензии, так и при начале архитектурной или строительной деятельности.
Кроме того, предлагается изменить порядок подтверждения документов при лицензировании. В частности, подтверждение уплаты налогов за специалистов будет происходить автоматически через государственную информационную систему.
При этом часть требований к пакету документов предлагается отменить — в частности подпункты 4 и 5 пункта 2202 положения о лицензировании планируется признать утратившими силу.
В кабмине отмечают, что нововведения должны:
- сократить сроки рассмотрения документов;
- минимизировать влияние человеческого фактора при выдаче лицензий;
- обеспечить прозрачность занятости специалистов;
- увеличить поступления в бюджет за счет налогов и социальных отчислений.
По предварительным оценкам, реализация проекта может ежегодно приносить бюджету около 700 миллионов сомов.