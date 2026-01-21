12:24
Власть

В парламенте предлагают продлить сроки лицензирования такси

Сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев призвал кабмин отложить на полгода сроки лицензирования такси.

По его словам, с 1 февраля 2026 года все такси должны были перейти на лицензионный режим в соответствии с ранее принятыми нормами. «Однако надо признать, что вы не успеете до этого срока. При этом необходимо прекратить требовать разного рода справки», — отметил депутат.

Он подчеркнул: требование лицензий и многочисленных справок создаст дополнительные барьеры для тысяч водителей такси, что может привести к росту безработицы.

Дастан Бекешев предложил упростить процедуру получения лицензии и официально передвинуть сроки вступления новых требований в силу.
