Общество

Бишкекский драмтеатр выступил на международном фестивале MONOFEST в Казахстане

Фото пресс-службы театра

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева успешно выступил на II Международном фестивале моноспектаклей MONOFEST, который проходит с 12 по 16 мая в Костанайском областном русском драматическом театре (Казахстан). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль моноспектаклей MONOFEST уже стал значимым культурным событием, объединяющим театральных деятелей из разных стран и представляющим лучшие образцы мирового монотеатра. В течение пяти дней зрители увидят постановки театров и независимых артистов из Кыргызстана, Сербии, Казахстана, Косово, России, Грузии, Колумбии и Италии. В программе — психологические драмы, комедии, монодрамы и музыкальные спектакли, объединенные искусством одного актера.

Работы участников будет оценивать экспертный совет. В его состав войдут признанные специалисты театрального искусства: Нина Мазур (Германия), Сания Кабдиева (Казахстан) и Ментор Зимберай (Косово).

Свою работу — спектакль-монолог «Я — Эдит Пиаф» по одноименной пьесе Нины Мазур — Бишкекский городской театр представил в день открытия, 12 мая. Это проникновенный рассказ о жизни, любви и судьбе великой французской певицы Эдит Пиаф. Рожденная и начинавшая свою карьеру на улицах Парижа, она прошла долгий путь от уличной певицы до мировой звезды, оставив после себя бессмертные песни и незабываемый голос.

Глубокую исповедь женщины, познавшей взлеты и падения, триумф и одиночество, исполнила талантливая актриса театра Накинай Дыйканова. В постановке прозвучали знаменитые композиции из репертуара Эдит Пиаф, которые по сей день звучат на лучших мировых сценах. Спектакль создан российским актером Александром Паниным, сценографом и художником по костюмам Зухрой Мукамбетовой, хореографом — заслуженным деятелем культуры КР Сергеем Стрельцовым.
