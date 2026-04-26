Афиша Бишкека на неделю: День города, саундтреки и кыргызский стендап

28-30 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 18 мая. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы.Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлена графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 10 мая. Выставка Азизбека Сулайманова

Экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 апреля. Концерт «Мир корейских сериалов»

Оркестр BN TEAM погрузит вас в корейский мир. Вы услышите саундтреки из таких дорам, как «Алые сердца: Коре», «Мальчики краше цветов (F4)», «Ва-банк», «Императрица Ки», «Чумон», «Полный дом», «Игра в Кальмара» и других.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.



28 апреля. Концерт Candle Fire: Cinema Music

Это вечер, где самые узнаваемые мелодии мирового кино и сериалов оживают в исполнении оркестра.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

29 апреля. Праздничная шоу-программа

В программе концерт, конкурс-фестиваль «Вечер вальса», а также номера творческих коллективов столицы.

Площадь Ала-Тоо, 18.00.





29-30 апреля. Концерт «Симфония без границ»

На сцене впервые выступят вместе ODK Orchestra под управлением дирижера Адриан Верум и Эстрадно-симфонический оркестр Кыргызстана под руководством Нура Омурбаева.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

30 апреля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

30 апреля. Кинопремьеры

«Кызыл көйнөк-2» (ужасы). Майор милиции Жылдыз отправляется в отдаленное село на Иссык-Куле расследовать серию загадочных смертей. Местные жители уверены, что гибели связаны с призраком девушки в красном платье, появляющейся на ночной дороге. Раскрывая тайны прошлого и трагедию девушки Толгонай, Жылдыз понимает, что зло питается страхом, виной и молчанием жителей.

«Апакай 2. Кудалар» (комедия). После событий первой части фильма, Аскар принял и привык к своему зятю Сэму, который уже стал для всех в селе близким и родным человеком. Неожиданно из Африки приезжают сваты — королевская семья Сэма, которые совсем не знакомы с местными обычаями и устоями.

«Ангелы Ладоги» (драма). В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

«Дьявол носит Prada 2» (драма). Редактор модного журнала Миранда Пристли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания, за рекламные контракты. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.

«Бой со зверем» (драма). После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мэлона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна.

1 мая. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задает зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

1-3 мая. Food Fest

Большой гастрономический фестиваль соберет тысячи гостей города.

ТРЦ «Bishkek Park».

1-3 мая. Московский цирк на льду

Погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства и ярких эмоций вместе с легендарным шоу цирка на льду Натальи Абрамовой. На одной арене вас ждут акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинального жанра, которые исполняют сложнейшие номера прямо на льду.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

1-2 мая. Концерт Kyrgyz Stand Up

В программе выступят популярные стендап-комики — Улус Токтомушев, Мыктыбек Мукас, Самат Эркинбеков, Султан Бейбарс, Азимжан Рахатов, Саламат Алиев, Алмаз Аманбаев и Бакыт Тынаев.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.