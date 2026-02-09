МВД предупредило о фейковых видео от имени руководства госорганов

МВД Кыргызской Республики сообщило о распространении в соцсетях фейковых видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта от имени государственных и силовых руководителей. В подделках гражданам обещают «доход 60–150 тысяч сомов в неделю» через некую инвестиционную платформу.

В министерстве подчеркивают: эти видео не имеют отношения к реальным обращениям чиновников и являются полностью ложными.

МВД призвало граждан не переходить по сомнительным ссылкам, не доверять обещаниям легкой прибыли и не передавать личные данные неизвестным лицам.

По факту распространения фейкового контента начата проверка, материалы направлены на правовую оценку.