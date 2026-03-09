Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД Катара, арестованы 313 человек различных национальностей за «съемку, распространение и публикацию вводящей в заблуждение информации».

По мнению властей эмирата, информация о ситуации в стране в период вооруженного конфликта, предоставлялась в недостоверном виде.

Ракетная атака США и Израиля также повлияла на другие ближневосточные страны. Только в последние дни ответными атаками Ирана были поражены несколько американских радиолокационных систем в Катаре, ОАЭ, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии, что существенно снижает способность США и их союзников отслеживать приближающиеся иранские ракеты.

Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят операцию «Рык льва», направленную против Ирана. Тегеран в ответ начал бомбить прежде всего территории соседних стран, на которых расположены авиабазы Соединенных Штатов.