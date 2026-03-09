17:22
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне

Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД Катара, арестованы 313 человек различных национальностей за «съемку, распространение и публикацию вводящей в заблуждение информации».

По мнению властей эмирата, информация о ситуации в стране в период вооруженного конфликта, предоставлялась в недостоверном виде.

Ракетная атака США и Израиля также повлияла на другие ближневосточные страны. Только в последние дни ответными атаками Ирана были поражены несколько американских радиолокационных систем в Катаре, ОАЭ, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии, что существенно снижает способность США и их союзников отслеживать приближающиеся иранские ракеты.

Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят операцию «Рык льва», направленную против Ирана. Тегеран в ответ начал бомбить прежде всего территории соседних стран, на которых расположены авиабазы Соединенных Штатов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365136/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года
Атака на Иран. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения
Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года
Атака на Иран. Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ, прошли кислотные дожди
Теперь официально. Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана
Атака на Иран. Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель
ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана — СМИ
Большинство жителей ЕС выступают против атак США и Израиля на Иран — опрос
Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Атака на Иран. Филиппины вводят сокращенную рабочую неделю для экономии ресурсов
Популярные новости
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла произошло недалеко от&nbsp;столицы Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
17:06
Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел в отставку Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел...
17:05
Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству
17:01
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств с водительскими правами
16:57
Депутаты ЖК поддержали присоединение Кыргызстана к правовому центру ВТО
16:51
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова