Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных сообщений от его имени

Государственное агентство по защите персональных данных заявило о фактах рассылки фейковых сообщений. Злоумышленники распространяют их через мессенджеры, в частности, через WhatsApp, выдавая себя за руководство и сотрудников ведомства.

Агентство официально заявляет: данные сообщения не имеют отношения к деятельности госоргана. Их рассылают третьи лица, которые преследуют мошеннические цели.

Стоит обратить внимание, что госагентство не ведет служебную переписку и не направляет официальные уведомления гражданам через WhatsApp или иные неофициальные каналы связи.

В связи с этим оно настоятельно призывает граждан и госслужащих:

проявлять бдительность и критически оценивать подобные сообщения;

не передавать персональные данные, реквизиты документов, коды подтверждения, логины и пароли;

не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять просьбы отправителей.

Если вы получили сомнительное сообщение, необходимо обратиться в Госагентство по защите персональных данных по номерам: +996997950850 и +996998950350. О фактах мошенничества также следует сообщать в правоохранительные органы.