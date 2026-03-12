Организаторы акции к 8 Марта в Бишкеке заявили о распространении ИИ-фейка на ТВ

Организаторы акции за права женщин, прошедшей 8 марта в сквере имени Горького в Бишкеке, заявили о распространении недостоверной информации и использовании сгенерированного искусственным интеллектом изображения в эфире национального телеканала УТРК.

По их данным, после акции участницы и организаторы столкнулись с массовой волной критики и травли в социальных сетях. В адрес участниц звучали обвинения в том, что подобные акции якобы противоречат традиционным ценностям.

Ситуацию решили обсудить в эфире УТРК. На программу пригласили нескольких участников дискуссии, в том числе депутата Жогорку Кенеша Эльвиру Сурабалдиеву, которая также принимала участие в акции.

Как утверждают организаторы, в начале передачи показали видеоролик с изображением, созданным при помощи искусственного интеллекта. На нем три девушки держат плакат с надписью на кыргызском языке:

«Биз алардын ата-энесинин жумушун аткарууга милдеттүү эмеспиз» («Мы не обязаны выполнять работу их родителей»).

По словам активисток, на самой акции такого плаката не было, а изображение содержит признаки генерации: на фоне показано здание, которого нет в Бишкеке, а люди на заднем плане имеют искаженные детали.

Отмечается, что именно это изображение 8-9 марта активно распространялось в соцсетях и использовалось для критики участников акции. В частности, фотографию опубликовал в Instagram блогер Мырзалы Курманбеков, после чего публикация собрала сотни лайков и тысячи комментариев, большинство из которых носили негативный характер.

Организаторы акции считают, что использование подобного изображения искажает реальную картину событий и может усиливать негативную реакцию в обществе.

По их словам, государственный телеканал имеет широкую аудиторию и должен тщательно проверять достоверность материалов, которые демонстрируются в эфире.

Активисты также напомнили, что акции и марши 8 марта проводятся для того, чтобы обратить внимание на проблемы насилия и дискриминации, с которыми сталкиваются женщины.

По данным правозащитных организаций, в Кыргызстане ежегодно фиксируются тысячи случаев семейного насилия, с 2022 года по сентябрь 2024-го убиты 34 женщины. Кроме того, в 2023 году Кыргызстан второй раз признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index).