МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»

Министерство внутренних дел Кыргызстана выступило с заявлением в связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях ложной информации о якобы действующих «криминальных группах», выдающих себя за сотрудников коммунальных служб.

В ведомстве подчеркнули, что не делали подобных предупреждений, а распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

Фото МВД

Граждан призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

В МВД напомнили, что распространение непроверенных и заведомо ложных сведений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.