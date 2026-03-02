11:07
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Происшествия

МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»

Министерство внутренних дел Кыргызстана выступило с заявлением в связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях ложной информации о якобы действующих «криминальных группах», выдающих себя за сотрудников коммунальных служб.

В ведомстве подчеркнули, что не делали подобных предупреждений, а распространяемые сообщения не соответствуют действительности.

МВД
Фото МВД
Граждан призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

В МВД напомнили, что распространение непроверенных и заведомо ложных сведений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.
