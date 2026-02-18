08:44
Фейковые видео от имени президента появились в Сети: МВД призывает не верить

В интернете распространяются фейковые видео от имени президента Кыргызстана. Не поддавайтесь обману, призывает МВД.

«С использованием современных технологий мошенники могут распространять поддельные видеообращения от имени известных лиц, в том числе президента. Такие видеоматериалы создаются с применением искусственного интеллекта (deepfake). Их основная цель — ввести граждан в заблуждение, войти в доверие и побудить к переводу денежных средств или передаче личных данных», — говорится в сообщении.

Милиция призывает:

  • не доверять видео из неизвестных и ненадежных источников;
  • проверять информацию только через официальные источники государственных органов;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не переводить деньги и не передавать личные данные на основании видеообращений в интернете.

Мошенники пользуются доверием граждан, будьте бдительны, проверяйте информацию и не поддавайтесь обману, резюмировали в ведомстве.
