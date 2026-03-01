Атака на Иран. Трамп заявил о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи

Дональд Трамп объявил о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после американо-израильских ударов по этой стране.

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Фото из архива. Трамп объявил о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также для людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. [...] Это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну», — добавил он.

Он выразил надежду, что «Корпус стражей исламской революции и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает».

«Однако массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на всем Ближнем Востоке и, в конечном итоге, во всем мире», — написал президент США.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.