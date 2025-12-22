И. о. главы Минздрава поручил запустить единую электронную базу лекарств

И. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел совещание с рабочей группой по вопросам обеспечения населения качественными, необходимыми лекарствами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в ходе совещания рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойной поставки жизненно важных препаратов в страну. Отмечена необходимость устранения бюрократических барьеров и сокращения сроков и очередей при регистрации лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых.

И. о. министра поручил за два месяца запустить единую электронную базу препаратов с актуальной информацией об их наличии и потребностях системы здравоохранения на территории республики.

В целях недопущения дефицита лекарств в начале 2026 года, а также с учетом объективных ограничений в возможностях ГП «Кыргызфармация» по полному и бесперебойному обеспечению ими обсужден вопрос предоставления организациям здравоохранения права самостоятельно проводить тендеры и осуществлять закупку необходимых препаратов.

Дополнительно принято решение провести рабочие встречи с представителями частного фармацевтического сектора для выработки комплексных и устойчивых решений в сфере лекарственного обеспечения.