Атака на Иран. Филиппины вводят сокращенную рабочую неделю для экономии ресурсов

Власти Филиппин вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы экономить электроэнергию на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

С 9 марта государственные учреждения в стране временно переходят на новый график работы. Такое решение президент страны Фердинанд Маркос-младший на фоне войны в Заливе, из-за которой растут мировые цены на топливо.

Сокращенная неделя не затронет экстренные службы, например, полицию, пожарных и другие ведомства, от которых зависит оперативная помощь людям.

«Сокращенная рабочая неделя будет временной и не коснется тех, кто оказывает экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства, которые обеспечивают непосредственную поддержку населению», — заявил президент.

Одновременно власти потребовали от госструктур сократить потребление электроэнергии и топлива на 10–20 процентов.

Ранее аналитики прогнозировали резкий скачок стоимости нефти. Основной причиной подорожания называлась блокировка Ормузского пролива.