Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Хаменеи скончалась от полученных ранений

На Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва», которую проводят в целях уничтожения действующей власти Ирана.

От ранений, полученных во время ракетных ударов по Тегерану, скончалась супруга верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. Она умерла в больнице.

Сам верховный лидер страны, напомним, был убит утром 28 февраля. Накануне прошла похоронная церемония.

Израиль начал наступательную операцию в Ливане против Хезболлы.

В результате израильских атак в Иране погиб как минимум 171 школьник, сообщает IRNA.

Франция заявила, что увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале.

Взрывы прогремели в районе аэропорта Багдада, под удар попала военная база, используемая международным альянсом во главе с США, сообщает Al Hadath. В 2020 году этот аэропорт уже подвергался ракетному обстрелу из-за попыток протестующих штурмовать посольство США в Багдаде.

США вчера эвакуировали свое посольство в Иордании. Весь персонал покинул территорию посольства в Аммане из-за угрозы, сообщили в диппредставительстве.

Иран все-таки закрыл Ормузский пролив. Информацию подтвердили в руководстве Корпуса стражей исламской революции.

«Тегеран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив», — заявил советник командующего КСИР. Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

«Мы будем атаковать любой корабль, который попытается его пересечь», — добавил он.

Госсекретарь США Рубио заявил, что операция США была необходима, потому что Иран примерно через год или полтора пересек бы черту: у них было бы так много баллистических ракет малой дальности и так много беспилотников, что никто не смог бы ничего с этим поделать. Они могли бы взять весь мир в заложники.

«Наша миссия — уничтожение потенциала Ирана в области баллистических ракет, а также устранение угрозы, которую представляет их Военно-морской флот для глобального судоходства», — заявил Марко Рубио.

Центральное командование Вооруженных сил США проинформировало, что количество погибших американских военных выросло до шести.

Министр иностранных дел Ирана Аракчи в интервью государственному телевидению заявил, что Тегеран неоднократно предупреждал страны региона: если США вступят в войну с нами, она не ограничится только нами и США — это затронет весь Ближний Восток.

«Американские базы разбросаны по всему нашему региону. Мы считаем эти объекты законными целями, потому что они принадлежат стране, нападающей на нас. Мы не нападаем на наших соседей, мы нападаем на военные базы США. Бегство солдат США в отели не помешает им стать мишенью», — заявил он.

США с субботы атаковали более 1 тысячи 250 целей в Иране, заявили в центральном командовании ВС США.

Удары беспилотников попали в нефтеперерабатывающий комплекс Рас-Танура в Саудовской Аравии. Это один из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке.

Боевики иракской организации «Сарайя Авлия аль-Дам» нанесли удар дроном-камикадзе по отелю в Эрбиле. На тот момент в здании находились американские солдаты, — подтвердило агентство Reuters.

Ранее Госдеп США призвал жителей покинуть более десяти стран Ближнего Востока из-за угроз Ирана ударами по отелям, где находятся американские военные. В списке значатся Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

«Самые сильные удары по Ирану еще впереди», — заявляет Марко Рубио.

В посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вспыхнул пожар после взрыва.

В дипломатическом квартале Эр-Рияда, где расположены посольства иностранных государств в столице Саудовской Аравии и резиденции иностранных дипломатов, были слышны громкие взрывы и видны клубы дыма, сообщает агентство AFP.