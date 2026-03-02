09:20
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

МИД КР: Некоторые отели и авиакомпании игнорируют условия форс-мажора

Проблемы ряда кыргызстанцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии связаны с тем, что некоторые отели и авиакомпании игнорируют требования о помощи в условиях форс-мажора. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу сегодня на пресс-конференции.

По его словам, департамент туризма ОАЭ поручил всем гостиницам, чтобы проживание продлевали бесплатно.

Читайте по теме
Застрявшие в ОАЭ кыргызстанцы: Мы предоставлены сами себе, деньги на исходе

«При этом на практике мы видим, что не все подчиняются. Поэтому нашим консулам приходится выезжать на места и договариваться», — сказал Сейтек Жумакадыр уулу.

Он отметил, что если такая проблема есть, надо сразу обращаться в консульство или штаб, созданный при консульском департаменте МИД.

Посольство КР в ОАЭ: +971522255269;
Генконсульство КР в Дубае: +971522918840;
консульский департамент Министерства иностранных дел КР: +996999312002.

Представитель МИД в Абу-Даби пояснил, что главная проблема сейчас в невыполнении обязательств со стороны некоторых перевозчиков и отелей. В условиях форс-мажора авиакомпании обязаны обеспечивать пассажиров жильем, однако на практике Air Arabia размещает не всех, FlyDubai подходит к вопросу более ответственно.

Читайте по теме
МИД открыл круглосуточный штаб в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

По его словам, для решения этих споров консулы выезжают на места лично, в том числе в ночное время, чтобы адресно договариваться с администрациями и защищать права граждан.

Ранее в редакцию 24.kg обратилась гражданка Кыргызстана Эркингуль Шаршенбекова, заявившая, что она и другие соотечественники застряли в эмирате Аджман (ОАЭ) из-за закрытия воздушного пространства в регионе. По словам женщины, им приходится оплачивать проживание в отелях за свой счет, в то время как представители власти и консульства не интересуются их положением.

По состоянию на 2 марта на Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан КР — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364184/
просмотров: 2968
Версия для печати
Материалы по теме
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
Эскалация на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе выросли на 50 процентов
Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E
В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана
Атака на Иран. Что происходит в зоне эскалации на Ближнем Востоке
Безопасность кыргызстанцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке обсудил Совбез
Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии
Вопрос об эвакуации не стоит: МИД КР о паломниках в Саудовской Аравии
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР