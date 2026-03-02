МИД КР: Некоторые отели и авиакомпании игнорируют условия форс-мажора

Проблемы ряда кыргызстанцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии связаны с тем, что некоторые отели и авиакомпании игнорируют требования о помощи в условиях форс-мажора. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу сегодня на пресс-конференции.

По его словам, департамент туризма ОАЭ поручил всем гостиницам, чтобы проживание продлевали бесплатно.

«При этом на практике мы видим, что не все подчиняются. Поэтому нашим консулам приходится выезжать на места и договариваться», — сказал Сейтек Жумакадыр уулу.

Он отметил, что если такая проблема есть, надо сразу обращаться в консульство или штаб, созданный при консульском департаменте МИД.

Посольство КР в ОАЭ: +971522255269;

Генконсульство КР в Дубае: +971522918840;

консульский департамент Министерства иностранных дел КР: +996999312002.

Представитель МИД в Абу-Даби пояснил, что главная проблема сейчас в невыполнении обязательств со стороны некоторых перевозчиков и отелей. В условиях форс-мажора авиакомпании обязаны обеспечивать пассажиров жильем, однако на практике Air Arabia размещает не всех, FlyDubai подходит к вопросу более ответственно.

По его словам, для решения этих споров консулы выезжают на места лично, в том числе в ночное время, чтобы адресно договариваться с администрациями и защищать права граждан.

Ранее в редакцию 24.kg обратилась гражданка Кыргызстана Эркингуль Шаршенбекова, заявившая, что она и другие соотечественники застряли в эмирате Аджман (ОАЭ) из-за закрытия воздушного пространства в регионе. По словам женщины, им приходится оплачивать проживание в отелях за свой счет, в то время как представители власти и консульства не интересуются их положением.

По состоянию на 2 марта на Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан КР — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.