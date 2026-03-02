09:18
Общество
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Застрявшие в ОАЭ кыргызстанцы: Мы предоставлены сами себе, деньги на исходе

«От консульства нет существенной помощи, мы предоставлены сами себе. Не знаем, что будем делать, когда закончатся деньги», — с такой жалобой в редакцию 24.kg обратилась гражданка Кыргызстана Эркингуль Шаршенбекова, застрявшая в эмирате Аджман (ОАЭ) из-за ударов Израиля и США по Ирану и закрытия воздушного пространства в регионе.

По ее словам, она вместе с пожилой матерью и дочерью должна была вылететь из Шарджи еще 28 февраля. Однако рейс отменили.

Авиакомпания Air Arabia, у которой купили билеты, не предоставила никакой информации и не вышла на связь с пассажирами. Людей просто выставили из аэропорта, и кыргызстанцы вынуждены были находиться там до двух часов ночи.

«Приехал консул и заявил: «Я тоже ничего не могу решить». Нам просто дали адрес и сказали ехать туда, платить по $25 с человека и жить. Мы потащились туда на такси с детьми на руках, а там оказалось крайне грязное место. В итоге нам пришлось самим искать жилье и кое-как размещаться», — рассказывает она.

По словам женщины, они до сих пор вынуждены жить в отелях за свой счет, при этом никто из представителей власти или консульства не поинтересовался их состоянием.

«Никто не спросил, что мы делаем, что едим и есть ли у нас деньги. Мы пишем уже два дня, спрашиваем, что нам делать, когда закончатся средства, нам не отвечают. В новостях говорят, что посольство всех навещает и расселяет. Возможно, в Дубае это и делают, но в Шардже и Аджмане люди брошены — каждый выживает сам по себе», — говорит она.

Тем временем в МИД КР сегодня утром сообщили, что среди граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, паники или беспокойства нет. По данным ведомства, ситуация находится под контролем, специальный штаб работает круглосуточно.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не прекращается, как и ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364119/
