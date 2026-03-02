В Иране и Израиле находятся 200 граждан Кыргызстана. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Сейтек Жумакадыр уулу на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня в Иране находятся около 100 граждан КР, большинство из которых — женщины, вышедшие там замуж.

Фото 24.kg. Сейтек Жумакадыр уулу

Сейтек Жумакадыр уулу отметил, что 11 человек из этого числа выразили готовность покинуть страну в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В Израиле также около 100 кыргызстанцев. На данный момент вопрос об их экстренной эвакуации не поднимался. Почетному консулу даны поручения по постоянному мониторингу ситуации и поддержанию оперативной связи с соотечественниками.

По состоянию на 2 марта на Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не прекращается, как и ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.