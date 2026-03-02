По состоянию на 2 марта, на Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор консульского департамента Сейтек Жумакадыр уулу.

На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.

«Сотрудники консульств и члены оперативного штаба прилагают все усилия для оказания необходимой помощи соотечественникам», — сказал он.

По словам Сейтека Жумакадыр уулу, в Саудовской Аравии находятся около 6 тысяч наших граждан — в основном это паломники, прибывшие для совершения умры. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пребывают 10 тысяч соотечественников, из них примерно у тысячи человек уже завершился срок действия туристических виз.

«В Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, а также в Катаре наблюдаются определенные трудности. Мы проработали альтернативные маршруты и подготовили соответствующие планы действий», — отметил он.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не прекращается, как и ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.