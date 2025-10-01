10:46
Происшествия

В МВД выявили автора ложных сведений по делу погибшей девочки

В рамках служебного расследования по факту распространения сведений в отношении сотрудника милиции, якобы заявившего, что розыск несовершеннолетней начнут только через три дня, установили лицо, причастное к дезинформации. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

Им оказался Нарынбек уулу Сыймык, 2002 года рождения. Он не является родственником погибшей. Более того, ранее привлекался по подозрению в совершении кражи и мошенничества.

В ведомстве отметили, что, распространяя ложные сведения, гражданин ввел в заблуждение общественность. При этом он не имеет отношения к семье и обстоятельствам трагедии.

Кроме того, установлено, что он распространял вымышленные подробности о преступлении, которые не соответствовали действительности и лишь усиливали напряженность в обществе. Ведется следствие. 
