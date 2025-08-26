Об очередной мошеннической схеме предупредил Национальный банк Кыргызстана. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Как отмечается, неизвестные посредством мессенджера Telegram распространяют рекламу, обещая гражданам оказать содействие в получении государственного льготного кредита по выгодным условиям.

Для убедительности демонстрируют поддельные документы с логотипом НБ КР и фейковые положительные отзывы в Telegram от клиентов, якобы получивших кредиты. Далее злоумышленники под различными предлогами (страховка, комиссия и так далее) просят граждан перевести им деньги и направляют поддельный кредитный договор.

Напоминаем, Национальный банк не выдает кредиты населению, не обслуживает физические лица и не открывает счета.

Национальный банк заявляет, что это мошенническая схема. Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам. Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы.