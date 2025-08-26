Об очередной мошеннической схеме предупредил Национальный банк Кыргызстана. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.
Как отмечается, неизвестные посредством мессенджера Telegram распространяют рекламу, обещая гражданам оказать содействие в получении государственного льготного кредита по выгодным условиям.
Для убедительности демонстрируют поддельные документы с логотипом НБ КР и фейковые положительные отзывы в Telegram от клиентов, якобы получивших кредиты. Далее злоумышленники под различными предлогами (страховка, комиссия и так далее) просят граждан перевести им деньги и направляют поддельный кредитный договор.
Напоминаем, Национальный банк не выдает кредиты населению, не обслуживает физические лица и не открывает счета.
Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы.
-
Номер общественной приемной Национального банка: 0312 61 04 86.