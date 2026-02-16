11:27
Видео о ящуре в мессенджерах не имеет отношения к Кыргызстану

Видео об усилении ящура, распространяемое в мессенджерах, снято не в Кыргызстане, а в Алтайском крае России. Информация о том, что гражданам не рекомендуется покупать молочную продукцию у фермеров, не соответствует действительности, сообщили 24.kg в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов.

По данным ведомства, в республике не зарегистрировано ни одного случая ящура. Эпизоотическая ситуация остается стабильной и находится под контролем.

Напомним, на прошлой неделе на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев заявил, что эпизоотическая ситуация в КР остается стабильной, несмотря на случаи ящура в других странах. По его словам, во всех районах республики созданы штабы, усилен ветеринарный контроль, в том числе на государственной границе. 
