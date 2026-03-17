Общество

Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной

Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист управления по контролю противоэпизоотических мероприятий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дайыркул Саткынов.

По его словам, ветеринарная служба своевременно получает оперативную информацию от районных и городских ветеринарных управлений.

«На сегодня эпизоотическая ситуация в республике стабильная — заразных болезней животных не зарегистрировано», — отметил он.

Во все регионы страны доставлены ветеринарные препараты и вакцины. В 2026 году на эти цели из республиканского бюджета выделено 135 миллионов сомов, закуплены вакцины, препараты и антигельминтики.

В КР в настоящее время проводится вакцинация против бруцеллеза среди ягнят и телок в возрасте от трех до шести месяцев, добавил специалист, уточнив, что планируется привить 350 тысяч голов.

Отметим, что ранее жители КР высказывали обеспокоенность по поводу слухов о вспышке ящура. Министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков взял вопрос под личный контроль.

 
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
