Глава Минводсельпрома взял под контроль меры по обеспечению ветбезопасности

Глава Минводсельпрома Эрлист Акунбеков взял под личный контроль меры по обеспечению ветбезопасности.

В рамках рабочей поездки в регионы он посетил ряд фермерских хозяйств, а также встретился с местными животноводами, руководителями хозяйств и представителями аграрного сектора. В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы развития животноводства и обеспечения ветеринарной безопасности.

Животноводы выразили обеспокоенность увеличением случаев различных заболеваний среди скота в последние годы. По их словам, такие ситуации требуют усиления профилактических мер, своевременной диагностики и оперативного реагирования со стороны ветеринарных служб.

Министр подчеркнул, что вопросы предупреждения эпизоотических рисков являются одним из приоритетных направлений аграрной политики. По его поручению соответствующие службы обязаны усилить ветеринарный контроль, проводить мониторинг эпизоотической ситуации, активизировать профилактическую работу в хозяйствах, а также оперативно реагировать на все сообщения о заболеваниях животных.

Кроме того, сообщается, что из республиканского бюджета выделены средства на закупку биологических препаратов и лабораторных диагностических комплектов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает владельцев скота ответственно относиться к содержанию животных, своевременно сообщать ветеринарным специалистам о признаках заболеваний и строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы. Совместные и скоординированные действия будут способствовать обеспечению эпизоотической безопасности и устойчивому развитию животноводства.