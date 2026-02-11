Сотрудникам Ветеринарной службы будут доплачивать из спецфонда. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Так он ответил на вопрос депутата Салтанат Амановой о том, что зарплата сотрудников Ветслужбы низкая и из-за этого молодые кадры не хотят работать, и приходится нанимать пенсионеров.

«Вы знаете, что летом много коров болели и даже вакцинация не помогала. Отчасти это связано с работой Ветслужбы. Нужно предпринять меры по решению проблем в этой отрасли», — добавила она.

Как отметил Бакыт Торобаев, в 2025 году было провакцинировано 26 миллионов голов крупного и мелкорогатого скота, пернатых.

«Но есть проблема с частыми ветеринарами. На сегодня по республике их число составляет 1,6 тысячи. Сейчас мы ведем работу по определению их конкретного статуса, обязанностей и ответственности, а также намерены решить вопрос с увеличением их доходов. Сейчас сложилась такая ситуация: если владелец скота вызывает частных ветеринаров, то они идут, не вызывает — не идут. А мы хотим, чтобы они постоянно мониторили ситуацию, независимо от того, зовут их или нет владельцы скота», — отметил Бакыт Торобаев.

Министр признал, что зарплата в Ветслужбе низкая.

«Именно поэтому при этой службе был открыт спецсчет, из которого мы разрешили использовать средства для увеличения зарплаты сотрудников. Кроме того, мы разрабатываем программу «Молодой ветеринар», чтобы стимулировать молодые кадры работать в регионах. Если они поедут работать в села, готовы помогать им с жильем и надбавками к зарплате», — добавил он.