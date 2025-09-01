Кабмин утвердил перечень особо опасных болезней животных

Кабинет министров утвердил перечень особо опасных болезней животных. Как сообщили в пресс-службе, соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что документ разработан в целях обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности.

Согласно постановлению, закупка ветеринарных лекарств для профилактики, диагностики и ликвидации особо опасных заболеваний животных, включенных в перечень, будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не противоречащих законодательству.

Главному государственному ветеринарному инспектору предоставляется право определения использования выделенных финансов в зависимости от приоритетности и значимости болезней животных, предусмотренных в перечне.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.