В Кыргызстане внедрена система для мониторинга эпизоотической ситуации

В целях усиления эпизоотического контроля и цифровизации ветеринарной отрасли в Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов разработана геоинформационная система «Система учета и мониторинга очагов» (ОЭМС), кратко ГИС «СУМО». Об этом сообщает Минводсельхоз.
По его данным, новая система направлена на обеспечение оперативного реагирования на распространение инфекционных заболеваний, а также позволяет отображать все данные в единой цифровой платформе в формате карты.
Через ГИС «СУМО» осуществляется учет и мониторинг следующих объектов:
- очаги сибирской язвы;
- крематории;
- ямы Беккари;
- купочные ванны для скота;
- скотомогильники.
Система предоставляет следующие возможности:
- точная визуализация объектов на интерактивной карте;
- оперативное управление эпизоотическими мероприятиями;
- сбор, хранение и анализ данных;
- интеграция с государственными информационными системами.
Специалисты службы провели обучающие мероприятия в регионах. Обучение проходило с 8 по 18 апреля согласно утвержденному графику.
Новая система способствует повышению ветеринарной безопасности, обеспечению прозрачности данных и оперативному принятию управленческих решений.