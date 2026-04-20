В Кыргызстане внедрена система для мониторинга эпизоотической ситуации

В целях усиления эпизоотического контроля и цифровизации ветеринарной отрасли в Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов разработана геоинформационная система «Система учета и мониторинга очагов» (ОЭМС), кратко ГИС «СУМО». Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, новая система направлена на обеспечение оперативного реагирования на распространение инфекционных заболеваний, а также позволяет отображать все данные в единой цифровой платформе в формате карты.

Через ГИС «СУМО» осуществляется учет и мониторинг следующих объектов:

- очаги сибирской язвы;

- крематории;

- ямы Беккари;

- купочные ванны для скота;

- скотомогильники.

Система предоставляет следующие возможности:

точная визуализация объектов на интерактивной карте;

оперативное управление эпизоотическими мероприятиями;

сбор, хранение и анализ данных;

интеграция с государственными информационными системами.

Специалисты службы провели обучающие мероприятия в регионах. Обучение проходило с 8 по 18 апреля согласно утвержденному графику.

Новая система способствует повышению ветеринарной безопасности, обеспечению прозрачности данных и оперативному принятию управленческих решений.