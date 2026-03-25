Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса

Каждая партия мяса проходит строгую проверку на наличие инфекционных заболеваний и соблюдение биологической безопасности, а временные ограничения на импорт ввели из-за вспышек болезней у крупного рогатого скота в России.

Режим ЧС в Новосибирской области: пастереллез и бешенство скота

С 16 февраля в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышек заболеваний пастереллезом и бешенством сельскохозяйственных животных. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По его данным, вспышки инфекций фиксируют с конца 2025 года в Сибири и Забайкалье. В Новосибирской области карантин ввели в пяти районах. В Ордынском зарегистрировали случаи обоих заболеваний.

Последние очаги инфекций выявили в начале марта, в карантинную зону попали тысячи животных. Численность молочного крупного рогатого скота в регионе составляла около 90 тысяч голов.

Рост заболеваемости специалисты связывают с аномально холодной зимой: перепады температуры вызвали стресс и ослабили иммунитет животных. Также дикие животные, ищущие пропитание, могут приближаться к фермам, и это увеличивает риск заражения.

Отмечается, что собственникам скота при изъятии животных предоставляются все необходимые официальные документы. Ветеринарные службы ведут наблюдение за состоянием животных, проводят карантинные меры и напоминают о необходимости строгого соблюдения безопасности при контакте с больным скотом.

Справка 24.kg Пастереллез — острое инфекционное заболевание животных, поражающее крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кроликов, птиц и диких млекопитающих. Симптомы у животных: лихорадка, интоксикация, воспаление кожи и суставов, поражение внутренних органов.

Риск для человека: редок, возможен при тесном контакте с инфицированными животными или их биоматериалом, а также при употреблении сырого или термически плохо обработанного мяса.

Последствия заражения: воспаления ЖКТ, бронхиты, пневмонии, вторичные инфекции через раны (вплоть до сепсиса).

Безопасная продукция: мясо и молочные продукты после промышленной пастеризации или тщательной термической обработки безопасны.

Ограничения в Казахстане на продукцию животного происхождения

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана, республика ввела временные ограничения на ввоз и транзит на отдельные виды продукции животного происхождения. Речь о скоте, кормах без термической обработки и другой животноводческой продукции.

Ограничения начали вводиться поэтапно еще в феврале и сопровождаются усилением контроля на границах.

По данным ведомства, ветеринарные посты перевели на усиленный режим: проводится дезинфекция транспорта, тщательный досмотр грузов и обеспечивается полная прослеживаемость продукции. В случае выявления нарушений грузы возвращают, чтобы исключить риск заноса инфекции.

Что происходит с животными в Кыргызстане

В стране в последнее время много разговоров о том, что в сельских районах страны болеет домашний скот. Одно из предположений — ящур. Люди сообщают, что у животных высокая температура, они отказываются от корма, фиксировали и падеж.

Депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности страны из-за ящура у скота.

25 марта Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков посетил животноводческие хозяйства в селе Эмгекчил Нарынской области и ознакомился с эпизоотической ситуацией.

В связи с проблемами в соседних странах Кыргызстан ужесточил ветеринарно-санитарный контроль на границах для предотвращения завоза и распространения инфекционных заболеваний животных.

Местные жители рассказали министру о своих проблемах,.Эрлист Акунбеков поручил изолировать больной скот и не допускать распространения заболевания. Но чем именно болеют животные в ведомстве не уточнили.

Как сообщили в Ветеринарной службе, специалисты постоянно отслеживают эпизоотическую ситуацию за рубежом и в случае необходимости оперативно реагируют на изменения.

Ящур. Что это такое и чем он опасен для человека? Ящур — опасное заболевание, которое может передаваться от животных человека, особенно при контакте с зараженным молоком, мясом или через прямое взаимодействие. Опасность для человека заключается в том, что вирус может вызывать лихорадку, появление пузырей на слизистых оболочках и другие интоксикационные симптомы. Симптомы ящура у человека могут включать: лихорадку, озноб, слабость, повышение температуры, головную боль, ломоту в пояснице, жжение в горле и усиленную саливацию. В некоторых случаях могут наблюдаться афты на слизистых оболочках рта, губ, языка, коже рук и стоп.

Как работает система контроля за мясом в Кыргызстане

В Кыргызстане работает система идентификации и отслеживания животных (СИОЖ), чтобы мясо, продаваемое на рынках и в магазинах, оставалось безопасным. Об этом 24.kg рассказали в Ветеринарной службе.

С 2017 года идентифицируют крупный рогатый скот, с 2019-го — свиней, с 2020-го — лошадей. Крупному рогатому скоту и свиньям на ухо ставят бирку, а лошадям под кожу вживляют чип. Номер бирки или чипа, информацию о владельце и месте содержания животного заносят в электронную систему.

Когда скот продают, владелец обращается к ветеринару. Врач проверяет здоровье животного, осматривает его, сверяет прививки и анализы. Если все в порядке, ветеринар через СИОЖ оформляет электронное ветеринарное свидетельство форма № 1а с QR-кодом. Без этого документа скот нельзя привезти ни на рынок, ни на убойный пункт.

В последнем случае ветеринар еще раз проверяет животное, осматривает, сверяет бирку и данные в системе. Если все в порядке, выдается разрешение на убой. После мясо проходит санитарно-ветеринарную экспертизу, на тушу ставят клеймо «Первичный ветеринарный осмотр» и оформляют электронное ветеринарное свидетельство форма № 2 с QR-кодом.

Далее мясо доставляют на ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории (ВСЭЛ), расположенные на рынках. Если продукт соответствует требованиям, на него ставят овальное клеймо и выдают протокол испытаний с QR-кодом.У продавца он должен быть всегда.

Покупатель может отсканировать QR-код, чтобы узнать всю информацию о животном: номер, вид, место и дату убоя, данные лаборатории, где мясо проверяли.

Мясо, прошедшее все ветеринарные проверки, считается безопасным. Если его реализуют без всего этого, например в сельской местности, оно может представлять реальную опасность.

Гражданам рекомендуют при покупке мяса обращать внимание на наличие ветеринарного клейма и протокола испытаний с QR-кодом. Это является важной мерой обеспечения безопасности пищевых продуктов.