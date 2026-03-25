Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса

Каждая партия мяса проходит строгую проверку на наличие инфекционных заболеваний и соблюдение биологической безопасности, а временные ограничения на импорт ввели из-за вспышек болезней у крупного рогатого скота в России.
Режим ЧС в Новосибирской области: пастереллез и бешенство скота
С 16 февраля в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышек заболеваний пастереллезом и бешенством сельскохозяйственных животных. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По его данным, вспышки инфекций фиксируют с конца 2025 года в Сибири и Забайкалье. В Новосибирской области карантин ввели в пяти районах. В Ордынском зарегистрировали случаи обоих заболеваний.
Последние очаги инфекций выявили в начале марта, в карантинную зону попали тысячи животных. Численность молочного крупного рогатого скота в регионе составляла около 90 тысяч голов.
Рост заболеваемости специалисты связывают с аномально холодной зимой: перепады температуры вызвали стресс и ослабили иммунитет животных. Также дикие животные, ищущие пропитание, могут приближаться к фермам, и это увеличивает риск заражения.
Отмечается, что собственникам скота при изъятии животных предоставляются все необходимые официальные документы. Ветеринарные службы ведут наблюдение за состоянием животных, проводят карантинные меры и напоминают о необходимости строгого соблюдения безопасности при контакте с больным скотом.
Справка 24.kg
Пастереллез — острое инфекционное заболевание животных, поражающее крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кроликов, птиц и диких млекопитающих.
- Симптомы у животных: лихорадка, интоксикация, воспаление кожи и суставов, поражение внутренних органов.
- Риск для человека: редок, возможен при тесном контакте с инфицированными животными или их биоматериалом, а также при употреблении сырого или термически плохо обработанного мяса.
- Последствия заражения: воспаления ЖКТ, бронхиты, пневмонии, вторичные инфекции через раны (вплоть до сепсиса).
- Безопасная продукция: мясо и молочные продукты после промышленной пастеризации или тщательной термической обработки безопасны.
Ограничения в Казахстане на продукцию животного происхождения
Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана, республика ввела временные ограничения на ввоз и транзит на отдельные виды продукции животного происхождения. Речь о скоте, кормах без термической обработки и другой животноводческой продукции.
Ограничения начали вводиться поэтапно еще в феврале и сопровождаются усилением контроля на границах.
По данным ведомства, ветеринарные посты перевели на усиленный режим: проводится дезинфекция транспорта, тщательный досмотр грузов и обеспечивается полная прослеживаемость продукции. В случае выявления нарушений грузы возвращают, чтобы исключить риск заноса инфекции.
Что происходит с животными в Кыргызстане
В стране в последнее время много разговоров о том, что в сельских районах страны болеет домашний скот. Одно из предположений — ящур. Люди сообщают, что у животных высокая температура, они отказываются от корма, фиксировали и падеж.
Депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности страны из-за ящура у скота.
25 марта Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков посетил животноводческие хозяйства в селе Эмгекчил Нарынской области и ознакомился с эпизоотической ситуацией.
В связи с проблемами в соседних странах Кыргызстан ужесточил ветеринарно-санитарный контроль на границах для предотвращения завоза и распространения инфекционных заболеваний животных.
Как сообщили в Ветеринарной службе, специалисты постоянно отслеживают эпизоотическую ситуацию за рубежом и в случае необходимости оперативно реагируют на изменения.
Ящур. Что это такое и чем он опасен для человека?
Ящур — опасное заболевание, которое может передаваться от животных человека, особенно при контакте с зараженным молоком, мясом или через прямое взаимодействие. Опасность для человека заключается в том, что вирус может вызывать лихорадку, появление пузырей на слизистых оболочках и другие интоксикационные симптомы.
Симптомы ящура у человека могут включать: лихорадку, озноб, слабость, повышение температуры, головную боль, ломоту в пояснице, жжение в горле и усиленную саливацию. В некоторых случаях могут наблюдаться афты на слизистых оболочках рта, губ, языка, коже рук и стоп.
Как работает система контроля за мясом в Кыргызстане
В Кыргызстане работает система идентификации и отслеживания животных (СИОЖ), чтобы мясо, продаваемое на рынках и в магазинах, оставалось безопасным. Об этом 24.kg рассказали в Ветеринарной службе.
С 2017 года идентифицируют крупный рогатый скот, с 2019-го — свиней, с 2020-го — лошадей. Крупному рогатому скоту и свиньям на ухо ставят бирку, а лошадям под кожу вживляют чип. Номер бирки или чипа, информацию о владельце и месте содержания животного заносят в электронную систему.
Когда скот продают, владелец обращается к ветеринару. Врач проверяет здоровье животного, осматривает его, сверяет прививки и анализы. Если все в порядке, ветеринар через СИОЖ оформляет электронное ветеринарное свидетельство форма № 1а с QR-кодом. Без этого документа скот нельзя привезти ни на рынок, ни на убойный пункт.
В последнем случае ветеринар еще раз проверяет животное, осматривает, сверяет бирку и данные в системе. Если все в порядке, выдается разрешение на убой. После мясо проходит санитарно-ветеринарную экспертизу, на тушу ставят клеймо «Первичный ветеринарный осмотр» и оформляют электронное ветеринарное свидетельство форма № 2 с QR-кодом.
Далее мясо доставляют на ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории (ВСЭЛ), расположенные на рынках. Если продукт соответствует требованиям, на него ставят овальное клеймо и выдают протокол испытаний с QR-кодом.У продавца он должен быть всегда.
Покупатель может отсканировать QR-код, чтобы узнать всю информацию о животном: номер, вид, место и дату убоя, данные лаборатории, где мясо проверяли.
Мясо, прошедшее все ветеринарные проверки, считается безопасным. Если его реализуют без всего этого, например в сельской местности, оно может представлять реальную опасность.
Гражданам рекомендуют при покупке мяса обращать внимание на наличие ветеринарного клейма и протокола испытаний с QR-кодом. Это является важной мерой обеспечения безопасности пищевых продуктов.