Власть

Комитет ЖК в закрытом режиме рассматривает информацию об эпизоотической ситуации

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды в закрытом режиме рассматривает информацию об эпизоотической ситуации в Кыргызстане.

Такое решение принято в связи с тем, что Минводсельпром предоставил депутатам ДСП (для служебного пользования) материалы по ситуации в ветеринарной сфере и эпизоотике и попросил комитет рассмотреть их без публичного оглашения.

В ЖК раскритиковали процесс вакцинации животных в регионах

Напомним, что в последнее время в парламенте и в обществе Минводсельхоз критикуют за сложившуюся эпизоотическую ситуацию в стране. Нардепы ранее отмечали, что есть вспышки ряда заболеваний среди животных, в частности, ящура. 
