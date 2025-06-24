В 2025 году выявлено 259 тонн некачественной продукции животноводства

За пять месяцев 2025 года на ветеринарных пограничных контрольно-пропускных пунктах Ветеринарной службы выявлено всего 29 фактов нарушений, связанных с незаконной перевозкой продукции животноводства. По этим случаям составлены соответствующие акты. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в результате выявленных нарушений было возвращено 259 тонн продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям.



Данные факты выявлены в рамках мероприятий ветеринарного контроля, направленных на защиту здоровья граждан и недопущение проникновения инфекционных заболеваний на территорию страны.



Ветеринарная служба продолжит работу по контролю за безопасностью и качеством продукции животного происхождения. От граждан и предпринимателей требуется строгое соблюдение требований законодательства и наличие соответствующих ветеринарных документов при перевозке грузов.



Отметим, что на территории республики функционирует 30 ветеринарно-контрольных пунктов, из них:

• 19 пунктов — на государственной границе;

• 4 пункта — в зонах временного хранения;

• 5 пунктов — на железнодорожных станциях;

• 2 пункта — в международных аэропортах.