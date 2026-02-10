12:37
Общество

Проблему языкового дисбаланса в школах озвучили в Минпросвещения

Проблему языкового дисбаланса в школах озвучила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на коллегии ведомства по итогам 2025 года.

По ее словам, несмотря на то что большинство вакансий наблюдается в школах с кыргызским языком обучения, отмечается нехватка русскоязычных учителей.

При этом часто не хватает преподавателей STEM-предметов. Вакансии учителей математики, физики и информатики есть во всех районах республики.

Педагогов начальных классов в основном не хватает в Оше и Бишкеке. Кроме того, есть сложности с поиском учителей по музыке, изобразительному искусству и физкультуре из-за малого количества часов.

По данным, представленным на коллегии, в учебных заведениях страны насчитывается 310 вакансий по математике, из них 126 — в русскоязычных, 184 — в кыргызскоязычных. По русскому языку и литературе — 257 вакансий, в том числе 42 — в русскоязычных школах, 215 — в кыргызскоязычных; по английскому языку — 210 вакансий, в том числе 68 — в русскоязычных школах, 142 — в кыргызскоязычных; по физике — 172 вакансии, в том числе 54 — в русскоязычных школах, 168 — в кыргызскоязычных.

В столичном департаменте образования предложили не делить классы по языкам обучения и вести программу параллельно на двух языках, исходя из возможностей.
