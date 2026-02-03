10:29
Происшествия

Ударил школьников. Физрука на Иссык-Куле привлекли к ответственности за побои

В Иссык-Кульской области учитель физкультуры подверг насилию восьмиклассников. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД региона.

По данным пресс-службы, 28 января житель села Чырак К.К. обратился с заявлением в Джети-Огузский РОВД, сообщив, что его сын — ученик восьмого класса, а также его одноклассники в тот день во время урока избиты и подверглись насилию со стороны учителя физкультуры Ж.К.

Заявление зарегистрировано, после чего начаты доследственные мероприятия.

В ходе проверки установлено, что 28 января примерно в 11.00 в средней школе села Чырак во время урока религиоведения педагог Ж.К., 1996 года рождения, вывел к доске четырех восьмиклассников и с воспитательной целью нанес им удары руками.

Для определения наличия телесных повреждений четырем учащимся назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако законные представители детей (родители) заявили об отсутствии претензий к учителю и повторно обратились с заявлением, отказавшись от прохождения назначенной экспертизы.

В настоящее время в возбуждении уголовного дела отказано. Ж.К. привлечен к ответственности по статье 56 «Побои» Кодекса о правонарушениях.

Отметим, что статья 56 гласит: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, влечет привлечение к общественным работам на 40 часов либо применение ареста от трех до семи суток».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360323/
просмотров: 330
