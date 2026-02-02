Через три дня истекает последний договор по контролю над ядерным оружием

Через три дня истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — последнего юридически обязывающего соглашения, ограничивающего количество развернутых ядерных боеголовок у США и России. Нового договора, который пришел бы ему на смену, не существует.

Об этом пишет Financial Times, отмечая, что после 5 февраля прекратят действовать не только количественные ограничения, но и механизмы контроля, включая взаимные инспекции и регулярный обмен данными. В результате между крупнейшими ядерными державами не останется ни одного действующего соглашения по стратегическим вооружениям.

Содиректор программы по ядерной политике Фонда Карнеги Джеймс Актон считает, что мир входит в период новой гонки вооружений. По его словам, вероятность заключения нового договора по ограничению вооружений в обозримом будущем остается крайне низкой.

Бывший главный переговорщик США по СНВ-3 Роуз Геттемюллер заявила, что предложение Владимира Путина о добровольном соблюдении параметров договора не может заменить полноценный, юридически обязывающий механизм. По ее оценке, в случае наращивания арсеналов Россия способна быстрее увеличивать число боеголовок на существующих носителях, что потенциально ставит США в менее выгодное положение.

Эксперты подчеркивают, что истечение СНВ-3 не означает немедленного роста ядерных арсеналов.

Однако отсутствие правовых ограничений и прозрачности повышает риски стратегических просчетов и ослабляет глобальный режим нераспространения ядерного оружия.