Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah

В Кыргызстане случаи заражения вирусом Nipah не зарегистрированы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация под постоянным контролем органов санитарно-эпидемиологического надзора.
Оснований для паники нет. Система здравоохранения страны готова к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические угрозы.Минздрав
«В целях предупреждения возможного завоза инфекции усилены меры санитарно-карантинного контроля на государственной границе. Сотрудники санитарно-карантинных пунктов мониторят состояние здоровья прибывающих лиц и санитарный контроль транспортных средств, проводят профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными требованиями», — подчеркнули в министерстве.
Медицинские организации страны проинструктированы по вопросам раннего выявления, изоляции пациентов и организации противоэпидемических мероприятий.
МЗ КР постоянно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами для обмена эпидемиологической информацией и координации профилактических мер.
Основными природными резервуарами вируса являются летучие мыши (крыланы).
Заражение человека может происходить при:
- контакте с инфицированными животными;
- употреблении продуктов, загрязненных биологическими выделениями животных;
- тесном контакте с инфицированным человеком.
Инкубационный период заболевания может составлять от нескольких дней до двух недель. К основным симптомам относятся высокая температура, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость, а в тяжелых случаях — нарушение сознания и судороги.
Гражданам рекомендуется:
- соблюдать правила личной гигиены;
- избегать контакта с дикими животными;
- не употреблять сырые или плохо обработанные продукты питания;
- при появлении симптомов инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Официальная информация будет распространяться исключительно через уполномоченные государственные источники.
Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah.