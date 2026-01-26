17:11
Общество

Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah

В Кыргызстане случаи заражения вирусом Nipah не зарегистрированы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация под постоянным контролем органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Оснований для паники нет. Система здравоохранения страны готова к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические угрозы.

Минздрав

«В целях предупреждения возможного завоза инфекции усилены меры санитарно-карантинного контроля на государственной границе. Сотрудники санитарно-карантинных пунктов мониторят состояние здоровья прибывающих лиц и санитарный контроль транспортных средств, проводят профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными требованиями», — подчеркнули в министерстве.

Медицинские организации страны проинструктированы по вопросам раннего выявления, изоляции пациентов и организации противоэпидемических мероприятий.

МЗ КР постоянно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами для обмена эпидемиологической информацией и координации профилактических мер.

Вирус Nipah — зоонозная вирусная инфекция, относящаяся к семейству Paramyxoviridae, способная вызывать тяжелые респираторные заболевания и воспаление головного мозга (энцефалит).

Основными природными резервуарами вируса являются летучие мыши (крыланы).

Заражение человека может происходить при:

  • контакте с инфицированными животными;
  • употреблении продуктов, загрязненных биологическими выделениями животных;
  • тесном контакте с инфицированным человеком.

Инкубационный период заболевания может составлять от нескольких дней до двух недель. К основным симптомам относятся высокая температура, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость, а в тяжелых случаях — нарушение сознания и судороги.

Гражданам рекомендуется:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • избегать контакта с дикими животными;
  • не употреблять сырые или плохо обработанные продукты питания;
  • при появлении симптомов инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Официальная информация будет распространяться исключительно через уполномоченные государственные источники.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah.
