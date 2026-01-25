16:37
Происшествия

Новая пандемия? В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah

В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah. Об этом сообщает The Economic Times.

ВОЗ предупреждает, что заболевание обладает потенциалом для возникновения новой пандемии. Вспышку летального вируса Nipah, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от  Калькутты. Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

Еще две медсестры, которые работали в частной больнице, заразились сразу после празднования Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до анализов.

Индийские власти поместили на карантин 100 человек.

Вирус Nipah приводит к летальному исходу в 40-70 процентах случаев. Против него не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Источником инфекции могут быть летучие мыши или загрязненные фрукты.

К основным симптомам относятся высокая температура, головная и мышечная боль, сильная слабость. В некоторых случаях развиваются кашель, одышка и пневмония.
