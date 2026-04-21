В Бишкеке открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова

23 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова.

По данным музея, экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

Выставка не задает единой темы, но дает возможность увидеть развитие автора, его отношение к форме, цвету и пространству.

В работах художника сочетаются фигуративные и обобщенные решения. В одних произведениях внимание сосредоточено на образе, в других — на живописной структуре и материальности краски. Этот диапазон формируется не как прием, а как результат опыта и постоянной работы.