22:38
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова

23 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова.

По данным музея, экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

КНМИИ
Фото КНМИИ

Выставка не задает единой темы, но дает возможность увидеть развитие автора, его отношение к форме, цвету и пространству.

В работах художника сочетаются фигуративные и обобщенные решения. В одних произведениях внимание сосредоточено на образе, в других — на живописной структуре и материальности краски. Этот диапазон формируется не как прием, а как результат опыта и постоянной работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371335/
просмотров: 202
Версия для печати
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
21 апреля, вторник
22:23
Страны Центральной Азии усилят взаимодействие по вопросам очистки воздуха Страны Центральной Азии усилят взаимодействие по вопрос...
22:02
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова
21:43
Онлайн-регистрация и перерегистрация авто доступны в приложении «Түндүк»
21:24
Волейболисты из Кыргызстана выступят на международном турнире в Китае
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: дожди, но тепло