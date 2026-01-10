В Бишкеке пройдет вечер памяти художника Чингиза Айдарова

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 24 января пройдет вечер памяти художника Чингиза Айдарова. Об этом сообщили в КНМИИ.

«В формате открытого микрофона мы приглашаем вспомнить Чингиза. Поделиться совместными историями и случаями, рассказать о нем как о человеке и как о художнике», — отметили в музее.

Чингиз Айдаров (1984–2025) — мультидисциплинарный художник, один из ярких представителей современного искусства Кыргызстана.

В 2022 году у Чингиза Айдарова случился обширный инсульт головного мозга. Он умер в декабре 2025-го.