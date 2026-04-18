В Бишкеке проходит выставка китайской письменности

В Международном университете Кыргызстана состоялось открытие экспозиции «Искусство и история письменности и иероглифики Китая». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Мероприятие приурочено к Международному дню китайского языка и направлено на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и КНР.

Экспозиция включает более 36 стендов и около 100 художественных плакатов, которые отражают происхождение китайской иероглифики и культурное наследие эпох Тан и Сун.

В официальном открытии приняли участие вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, депутат Жогорку Кенеша Улукбек Карыбек уулу, советник-посланник посольства КНР Ли Хуа, а также руководители ведущих вузов страны и Нанькинского университета искусств. Программа сопровождалась праздничным концертом.

Выставка организована при содействии Нанькинского университета искусств под руководством Центра международного сотрудничества при Минобразования КНР. Соорганизаторами выступили МУК и Институт Конфуция при КНУ имени Жусупа Баласагына.

Заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева отметила, что столица всегда открыта для инициатив, способствующих духовному обогащению и укреплению дружественных отношений между народами. По ее словам, приобщение горожан к культуре разных стран является важным фактором взаимопонимания.

Выставка продлится до 19 апреля включительно. Посетить экспозицию можно с 9.00 до 18.00 на базе Международного университета.