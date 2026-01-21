11:13
На 53 тысячи человек 14 сотрудников. Граждане жалуются на результаты АТР

В рамках административно-территориальной реформы отдельные айыльные аймаки объединены, а число сотрудников айыл окмоту осталось прежним. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Азизбек Турсунбаев.

По его словам, в одноименном айыльном аймаке Ала-Букинского района сейчас проживают более 53 тысяч человек, а в айыл окмоту работают 14 сотрудников.

Территориальная реформа в КР: почему укрупнение сел не решило старых проблем

«Они обращаются к нам, говорят, что не успевают всех обслуживать. До реформы там проживало 29 тысяч человек, а в результате объединения трех аймаков население стало 53 тысячи. Об этом говорит и руководство района. Сотрудники одного айыл окмоту сейчас выполняют работу, которую ранее делали три айыл окмоту», — сказал нардеп.

Он выразил мнение, что это не единичный случай в стране и такое наблюдается повсеместно.

Азизбек Турсунбаев предложил кабмину пересмотреть результаты АТР и увеличить штаты айыл окмоту в зависимости от численности местного населения.

Напомним, в результате административно-территориальной реформы количество айыльных аймаков в Кыргызстане сократилось с 452 до 231.
