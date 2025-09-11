11:26
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Спикер парламента призвал отменить ротацию глав айыл окмоту

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу на заседании призвал отменить ротацию глав айыл окмоту.

По его словам, ранее принят закон о ротации глав областей, городов, районов, айыльных аймаков.

«Если на уровне глав областей и городов он работает, то на уровне айыл окмоту — нет. Практика показала, что при ротации главы айыл окмоту не работают в другом месте более четырех месяцев. Да и не будет радеть глава айыл окмоту за незнакомое село. Надо, чтобы они работали в своем родном аймаке, тогда будут отстаивать интересы местного населения. Сейчас многие айыл окмоту остаются без главы, так как многие уезжают. Этот вопрос остро остается на повестке дня, и его надо быстро решать. Необходимо, чтобы кабинет министров внес новый законопроект по этому поводу, и мы его оперативно рассмотрим», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он также добавил, что под ротацию не должны подпадать представители управлений культуры, здравоохранения. «У них зарплата 35 тысяч сомов, за аренду жилья в новом месте по ротации платят 20 тысяч. Так кто будет работать за 15 тысяч сомов? Поэтому многие не хотят работать по ротации», — отметил торага ЖК.
