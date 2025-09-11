Спикер парламента призвал отменить ротацию глав айыл окмоту

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу на заседании призвал отменить ротацию глав айыл окмоту.

По его словам, ранее принят закон о ротации глав областей, городов, районов, айыльных аймаков.

«Если на уровне глав областей и городов он работает, то на уровне айыл окмоту — нет. Практика показала, что при ротации главы айыл окмоту не работают в другом месте более четырех месяцев. Да и не будет радеть глава айыл окмоту за незнакомое село. Надо, чтобы они работали в своем родном аймаке, тогда будут отстаивать интересы местного населения. Сейчас многие айыл окмоту остаются без главы, так как многие уезжают. Этот вопрос остро остается на повестке дня, и его надо быстро решать. Необходимо, чтобы кабинет министров внес новый законопроект по этому поводу, и мы его оперативно рассмотрим», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он также добавил, что под ротацию не должны подпадать представители управлений культуры, здравоохранения. «У них зарплата 35 тысяч сомов, за аренду жилья в новом месте по ротации платят 20 тысяч. Так кто будет работать за 15 тысяч сомов? Поэтому многие не хотят работать по ротации», — отметил торага ЖК.