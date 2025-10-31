12:28
Сюжет: Территориальная реформа

Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы

Более 4 тысяч муниципальных служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы (АТР) в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, до АТР в республике насчитывалось 452 айыл окмоту, где по штатному расписанию трудились 10 тысяч муниципальных работников.

Читайте по теме
Гульча теперь город. На перерегистрацию госорганов требуется 3 миллиона сомов

«После реформы осталось 230 айыл окмоту. Буквально на днях приняли решение образовать на базе одного из айыл окмоту город Гульчо. После АТР осталось 6 тысяч муниципальных работников. Только это дало возможность сэкономить около 2 миллиардов сомов в год. Но эти же суммы ушли в айыл окмоту для дальнейшего развития. Все было четко продумано, слабые айыл окмоту объединялись с крепкими», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он отметил, что АТР провели по классическому пути: сначала апробировали на районном уровне, а после очевидных плюсов перешли на областной уровень. В 2024 году реформа охватила всю страну.
