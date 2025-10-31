Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы

Более 4 тысяч муниципальных служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы (АТР) в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, до АТР в республике насчитывалось 452 айыл окмоту, где по штатному расписанию трудились 10 тысяч муниципальных работников.

«После реформы осталось 230 айыл окмоту. Буквально на днях приняли решение образовать на базе одного из айыл окмоту город Гульчо. После АТР осталось 6 тысяч муниципальных работников. Только это дало возможность сэкономить около 2 миллиардов сомов в год. Но эти же суммы ушли в айыл окмоту для дальнейшего развития. Все было четко продумано, слабые айыл окмоту объединялись с крепкими», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он отметил, что АТР провели по классическому пути: сначала апробировали на районном уровне, а после очевидных плюсов перешли на областной уровень. В 2024 году реформа охватила всю страну.